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США: Учения НАТО в Европе проводятся «против русских»

США: Учения НАТО в Европе проводятся «против русских»

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что военные учения стран НАТО в Европе, начало которых запланировано на 26 апреля в Финляндии, проводятся против России, – сообщает в среду, 24 апреля, газета New York Times.

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