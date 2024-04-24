США: Учения НАТО в Европе проводятся «против русских»

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что военные учения стран НАТО в Европе, начало которых запланировано на 26 апреля в Финляндии, проводятся против России, – сообщает в среду, 24 апреля, газета New York Times.