Суд вынес приговор пенсионеру из Салехарда, зарезавшему знакомого

Ранее судимый 68-летний житель Салехарда вновь отправится за решетку — на этот раз за убийство знакомого он проведет в колонии особого режима 13,5 года.
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