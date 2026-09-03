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Красный Север

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Суд вынес приговор пенсионеру из Салехарда, зарезавшему знакомого

Суд вынес приговор пенсионеру из Салехарда, зарезавшему знакомого

Ранее судимый 68-летний житель Салехарда вновь отправится за решетку — на этот раз за убийство знакомого он проведет в колонии особого режима 13,5 года.

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