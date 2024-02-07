Сегунда 23/24: Символическая сборная 25 тура

Лучшие из лучших Альваро Асевес Каталина («Эльденсе») Выезд на «Карлос Тартьере» — это почти всегда игра повышенной сложности, тем более, когда «Овьедо» на ходу, но голкипер справился с возлагаемой на него нагрузкой, осуществил 8 сейвов, 6 из них после ударов из пределов штрафной, также он перехватил навес и произвёл вынос.