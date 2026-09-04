Роспотребнадзор: в Петербурге лишь один пляж пригоден для купания

В Санкт-Петербурге и Ленобласти проверили качество воды на пляжных территориях. В итоге в городе проверку прошло лишь одно озеро, при этом в области пригодных для купания пляжей вовсе не нашлось.
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