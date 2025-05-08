Неожиданный ход Путина для Кадырова. Напряжение сохраняется. Путину высказаны все жалобы

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил лояльность после встречи с президентом России Владимиром Путиным, но напряжение сохраняется, отмечают авторы Telegram-канала INSIDER-T Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не планировал уходить в отставку, и его недавние заявления воспринимались как ….