Страна и люди
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Страна и люди

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СК РФ: убийство Кириллова транслировалась в онлайн-режиме в Днепр

СК РФ: убийство Кириллова транслировалась в онлайн-режиме в Днепр

Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие.

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