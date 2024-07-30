Школьница из Чувашии прошла в финал Всероссийского конкурса лекторов

Во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор — 2024 определили финалистов в номинации «Школьники». Они получат уникальную возможность — поездку в МДЦ «Артек», где их будут учить мастерству публичных выступлений.
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