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Царьград

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Блогер Дима Масленников попал в аварию на съёмках экспедиции

Блогер Дима Масленников попал в аварию на съёмках экспедиции

Блогер Дима Масленников оказался участником аварии во время съёмок новой экспедиции. Он и его команда избежали серьёзных травм, но трое участников решили посетить травмпункт для обследования.

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