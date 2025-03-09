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Дело труба: как русские проникли в Суджу

Дело труба: как русские проникли в Суджу

Политнавигатор   Появившаяся сегодня информация о начале боев за освобождение Суджи фактически подтверждается с украинской стороны.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличные новости от ВС России!
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6 час.
Владислав Владислав
Вам сразу тактическую ситуацию на линии соприкосновения выложить с картами и позывными ? Вы зачем чушь пишите ? Ситуация дается в общем, да и имеющейся информации в СМИ - слишком много...
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6 час.
Владислав Владислав
Я жил в СССР, отличном государстве. Те, кто считает, что была Совдепия могут поехать на запад обслуживать любимых белых господ.
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6 час.
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