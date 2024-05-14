Анонсирован сборник ремастеров хоррора DreadOut для PS5 и Switch Сингапурское издат...

Анонсирован сборник ремастеров хоррора DreadOut для PS5 и SwitchСингапурское издательство Soft Source Publishing и разработчики Digital Happiness и MassHive Media анонсировали DreadOut Remastered Collection для PlayStation 5 и Switch.
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