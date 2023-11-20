Как в Михайлов день 21 ноября 2023 года привлечь удачу: эффективные и проверенные обряды Елена ГалицкаяТрадиционно утро 21 ноября православные верующие начинают с посещения церковного богослужения и молитвы к Архангелу Михаилу.
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