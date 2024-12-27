А им ничего другого не остаётся. Праздники на носу, новое ничего придумать не могут, поэтому - "кощунство праздновать 9 Мая без Победы.
"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Ответить
12 час.
Семен Борисов
Да уж,нужно быть очень смелыми хрюками,чтобы погибших азербайджанцев назвать "свинособаками"!Вот теперь пусть обнимутся и поцелуются!
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Ну вот КАК Бог допустил создание такого мерзейшего явления, как бандеро-хохлизм??
Ответить
7 час.
Свежие комментарии