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"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"

"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"

А им ничего другого не остаётся. Праздники на носу, новое ничего придумать не могут, поэтому - "кощунство праздновать 9 Мая без Победы.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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12 час.
Семен Борисов
Да уж,нужно быть очень смелыми хрюками,чтобы погибших азербайджанцев назвать &quot;свинособаками&quot;!Вот теперь пусть обнимутся и поцелуются!
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11 час.
Юрий Золотарев
Ну вот  КАК  Бог допустил создание такого мерзейшего явления, как бандеро-хохлизм??
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7 час.

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