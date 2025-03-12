Названо основное преимущество самолета-невидимки B-21 перед B-2

TNI: Бомбардировщик-невидимка B-21 ВВС США превзойдет B-2 по дальности полета Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, которые разработали для Военно-воздушных сил (ВВС) США, превзойдет самолет B-2 Spirit по дальности полета.
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