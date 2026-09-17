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IISS выявил дефицит войск, ПВО и боеприпасов у европейских стран НАТО

IISS выявил дефицит войск, ПВО и боеприпасов у европейских стран НАТО

IISS оценил готовность европейских стран НАТО к новым требованиям альянса. Исследователи пришли к выводу, что армии пока испытывают дефицит личного состава, артиллерии, ПВО, боеприпасов и средств логистики.

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