QNodeOS претендует на звание первой операционной системы для квантовых сетей, прокладывающей путь для будущих квантовых приложений

Члены Quantum Internet Alliance (QIA) из TU Delft, QuTech, University of Innsbruck, INRIA и CNRS опубликовали исследовательскую работу, в которой подробно описали первую в мире операционную систему QNodeOS, предназначенную для квантовых сетей (через Phys.
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