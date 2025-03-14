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QNodeOS претендует на звание первой операционной системы для квантовых сетей, прокладывающей путь для будущих квантовых приложений

QNodeOS претендует на звание первой операционной системы для квантовых сетей, прокладывающей путь для будущих квантовых приложений

Члены Quantum Internet Alliance (QIA) из TU Delft, QuTech, University of Innsbruck, INRIA и CNRS опубликовали исследовательскую работу, в которой подробно описали первую в мире операционную систему QNodeOS, предназначенную для квантовых сетей (через Phys.

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