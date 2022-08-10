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Водолазы Каспийской флотилии выполнили спуски на глубину до 10 м с универсальным снаряжением СВУ-5

Водолазы Каспийской флотилии выполнили спуски на глубину до 10 м с универсальным снаряжением СВУ-5

Спуски водолазов проводились в причальной зоне пункта базирования морских сил флотилии на глубину до 10 м с применением современного водолазного универсального снаряжения СВУ-5.

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