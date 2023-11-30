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Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал налоговую политику Министерства финансов РФ. Так, подчеркнул он, долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов затрудняется на фоне постоянных изменений в налогообложении нефтяной отрасли.

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