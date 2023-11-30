Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал налоговую политику Министерства финансов РФ. Так, подчеркнул он, долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов затрудняется на фоне постоянных изменений в налогообложении нефтяной отрасли.