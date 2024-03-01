"Ъ": блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии

Ассоциация блогеров и агентств обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой прояснить, включены ли блогеры в число "некрупных организаций", подпадающих под налоговую амнистию для "некрупных компаний", объявленную президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к Федеральному Собранию.