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"Ъ": блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии

"Ъ": блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии

Ассоциация блогеров и агентств обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой прояснить, включены ли блогеры в число "некрупных организаций", подпадающих под налоговую амнистию для "некрупных компаний", объявленную президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к Федеральному Собранию.

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