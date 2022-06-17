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Терюшков о селекции «Химок»: «Акцент – на доморощенных игроках до 25 лет. Хотим развивать своих ребят»

Роман Терюшков поделился трансферными планами «Химок». «У нас сейчас идет достаточно существенная работа по селекции, мы смотрим, кого можем пригласить на первый сбор, который стартует 16 июня.

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