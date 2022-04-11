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Правительство России планирует выкупить акции пострадавших от санкций приоритетных компаний

Правительство России планирует выкупить акции пострадавших от санкций приоритетных компаний

Правительство планирует потратить часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на закупку акций российских компаний, пострадавших после введения западных санкций.

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