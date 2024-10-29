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Физические упражнения, выполняемые в вечернее время, способствуют снижению уровня сахара в крови у взрослых, страдающих избыточным весом

Физические упражнения, выполняемые в вечернее время, способствуют снижению уровня сахара в крови у взрослых, страдающих избыточным весом

Исследование, опубликованное в журнале «Obesity«, выявило, что умеренная и энергичная физическая активность в вечернее время способствует значительному снижению дневного уровня сахара в крови у малоподвижных взрослых с избыточным весом и ожирением.

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