Физические упражнения, выполняемые в вечернее время, способствуют снижению уровня сахара в крови у взрослых, страдающих избыточным весом

Исследование, опубликованное в журнале «Obesity«, выявило, что умеренная и энергичная физическая активность в вечернее время способствует значительному снижению дневного уровня сахара в крови у малоподвижных взрослых с избыточным весом и ожирением.
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