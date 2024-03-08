В Тверской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года 2024»

В муниципалитетах Тверской области начался отбор участников на конкурс «Семья года 2024». Традиционно он пройдет в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».