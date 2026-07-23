AB

Andrey B-V

А между прочим именно Сырский и сделал много и для УкРуины и для ВСУ. Прорыв в Курскую область, это его работа. А сколько ВСУ в Курской области держались? Вот то то и оно! Пока наш Президент не сказал резкое слово, до тех пор и не могли укропитеков из Курской области выбить! А все остальные направления тоже нет полного и безоговорочного разгрома ВСУ, опять в этом работа именно Сырского. А удары до Урала и за него по нашим стратегическим объектам это что? И это работа Сырского и его подельников. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище в 1986 году, а в Советских Военных Училищах учили хорошо, очень хорошо! Сырский, безусловно сволочь и предатель, но как военоначальник он достаточно компетентен и подготовлен, врага недооценивать и игнорировать нельзя. По этому есть определенный вклад Сырского в то, что УкРуина до настоящего момента не капитулировала и представляет реальную угрозу для РФ.