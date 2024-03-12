«Барсе» интересен Луис Диас. «Ливерпуль» хочет 120-140 млн евро – об этом агент сообщил Лапорте на ужине

Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра Диаса в этом сезоне привлекла внимание «Барселоны». На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Стрален поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит «Ливерпуль» в случае начала переговоров.