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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барсе» интересен Луис Диас. «Ливерпуль» хочет 120-140 млн евро – об этом агент сообщил Лапорте на ужине

Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра Диаса в этом сезоне привлекла внимание «Барселоны». На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Стрален поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит «Ливерпуль» в случае начала переговоров.

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