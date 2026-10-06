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Мифы и реальность отдыха в Абхазии. Стоит ли посещать данный курорт?

Мифы и реальность отдыха в Абхазии. Стоит ли посещать данный курорт?

Мифы и реальность отдыха в Абхазии. Стоит ли посещать данный курорт? Абхазия – земля контрастов, где мифы о райском отдыхе сталкиваются с суровой реальностью.

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