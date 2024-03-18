"В России слишком много русских": Элита переходит все границы в своей политике

Задолбали уже этими мигрантскими проблемами! Похоже, что кто-то на этой кутерьме денежку неслабую имеет, а вверху решили, что это не их дело

ВОТ ТАК!! Скоро мы в своей родной России СТАНЕМ ЛИШНИМИ и ГОНИМЫМИ?!!

Борис Леонтьев

Графа в паспорте проблем с засилием мигрантов не решает. Национальность (этнос) — понятие этническое, а не общественно-политическое. Русская же нация только в России состоит из более чем 190 этносов (национальностей). И таки да, согласно переписи населения в 2021 года, 71,73 % этой нации составляют русские по национальности. https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_состав_России