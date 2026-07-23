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Обзор матча БАТЭ – Сьон (1:1) в Лига Конференций, 23 июля 2026 года

23 июля 2026 года «БАТЭ» и «Сьон» сыграли вничью 1:1 в первом матче квалификации Лиги Конференций на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгаите.

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