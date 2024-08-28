Родителей хотят наделить новыми правами в школьной жизни учеников

Светлана Воробьева

Интересно, а когда у родителей начнут появляться не только права, но и обязанности? А то устроить скандал на тему "Мой ребёнок такую форму носить не будет, он носит только джинсы" - всегда пожалуйста, а проверить наличие (!) домашнего задания (даже не его правильность!) - нет времени, возможности, знаний и желания.