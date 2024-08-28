Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил закрепить законодательно понятие "родительское собрание" и дать родителям новые права в школьной жизни своих детей-учеников.
Родителей хотят наделить новыми правами в школьной жизни учеников
Комментарии
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Светлана Воробьева
Интересно, а когда у родителей начнут появляться не только права, но и обязанности? А то устроить скандал на тему "Мой ребёнок такую форму носить не будет, он носит только джинсы" - всегда пожалуйста, а проверить наличие (!) домашнего задания (даже не его правильность!) - нет времени, возможности, знаний и желания.
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