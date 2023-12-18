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KAN: лидеры ХАМАС на встрече в Турции обсудили продолжение войны с Израилем

KAN: лидеры ХАМАС на встрече в Турции обсудили продолжение войны с Израилем

В Турции состоялась секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, на которой обсуждалось продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана, а также обмен пленными и заключенными.

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