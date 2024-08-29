«Материт всех, унижает. Техничкам нельзя произносить слово «мусор», только «сор»: родители жалуются на директора омской школы №114.
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«Материт всех, унижает. Техничкам нельзя произносить слово «мусор», только «сор»: родители жалуются на директора омской школы №114.