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Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Вашингтоном», Овечкин очков не набрал

Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Вашингтоном», Овечкин очков не набрал

«Каролина» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.«Каролина» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

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