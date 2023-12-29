Суд арестовал бывшего мэра Жигулевска

Предприниматель и владелец ГК “Тон-Авто” ранее был объявлен в розыск по уголовному делу о взятке.Александр Курылин оказался втянут в скандал с экс-председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым.
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