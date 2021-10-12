smi.today

1 643 подписчика

Twitter добавила функцию по удалению подписчиков

Twitter добавила функцию по удалению подписчиков

Соцсеть Twitter добавила для пользователей функцию по удалению подписчиков без их предварительной блокировки, 11 октября сообщает пресс-служба администрации социальной сети.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх