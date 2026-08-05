Ram 1500 вошел в список самых опасных автомобилей для других участников ДТП

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) проанализировал смертельные ДТП за 2021–2024 годы и определил автомобили, которые чаще всего представляли наибольшую опасность для других участников аварий.
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