Нахимовцам показали мультфильм о строителях атомных подлодок

В Санкт-Петербурге в Нахимовском военно-морском училище и Президентской библиотеке показали мультипликационный сериал о предприятии «Севмаш» , атомном подводном кораблестроении и Военно-морском флоте России - «Путешествие Севы и Маши».
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