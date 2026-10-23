В Абу-Даби проходит официальное взвешивание перед турниром UFC 333. Результаты: Александр Волкановски (65,54 кг) – Мовсар Евлоев (65,77 кг); Петр Ян (61,23 кг) – Мераб Двалишвили (61,23 кг); Александр Волков () – Ризван Куниев (); Рамазан Темиров (57,15 кг) – Лонэ Кавана (); Лосене Кейта (66,22 кг) – Аарон Пико (65,99 кг); Азамат Мурзаканов (93,44 кг) – Доминик Рейес ().
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