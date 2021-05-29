Перемешиваю всё с фаршем прямо на противне и запекаю под мокрой бумагой. Рецепт ужина в духовке

Этот рецепт ужина понравится тем, кто любит сочетание фарша и овощей. Необычный способ под мокрой пергаментной бумагой делает блюдо, запеченное в духовке, особенно сочным, нежным и непересушенным.
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