Скатерть-Самобранка

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Перемешиваю всё с фаршем прямо на противне и запекаю под мокрой бумагой. Рецепт ужина в духовке

Перемешиваю всё с фаршем прямо на противне и запекаю под мокрой бумагой. Рецепт ужина в духовке

Этот рецепт ужина понравится тем, кто любит сочетание фарша и овощей. Необычный способ под мокрой пергаментной бумагой делает блюдо, запеченное в духовке, особенно сочным, нежным и непересушенным.

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