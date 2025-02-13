Политика как он...
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Политика как она есть

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«Украинская правда»: на Украине ввели санкции против Медведчука и Коломойского

«Украинская правда»: на Украине ввели санкции против Медведчука и Коломойского

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) подпали под санкции, принятые на заседании Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 12 февраля.

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