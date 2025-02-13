«Украинская правда»: на Украине ввели санкции против Медведчука и Коломойского

Политика как она есть

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) подпали под санкции, принятые на заседании Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 12 февраля.