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Абсолютное большинство россиян не представляют свой рацион без колбасы

Абсолютное большинство россиян не представляют свой рацион без колбасы

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи.

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