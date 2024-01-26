Скрывала болезнь даже от родных: операция Кейт Миддлтон стала потрясением для всех

Степень засекреченности происходящего с принцессой породила панические слухи Принц Уильям пребывает в подавленном и мрачном настроении LEGION-MEDIAИстория, приключившаяся с Кейт Миддлтон, вызывает всё больше вопросов у фанатов королевского семейства.
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