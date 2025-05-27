Занятия спортом и эмоциональная гибкость у детей

Ранние занятия спортом у детей приводят к эмоциональной устойчивости в старшем школьном возрасте Когда ребенок достигает возраста 5-6 лет, родители часто задумываются о том, чтобы отдать его в спортивную секцию.
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