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Царьград

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Назван враг США номер один и это не Россия и не КНР

Назван враг США номер один и это не Россия и не КНР

Энергетическая политика администрации Дональда Трампа сталкивается с серьезными вызовами. США переживают кризис в сфере энергетических ресурсов, который может оказаться более значимым для страны, чем внешнеполитические противостояния.

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