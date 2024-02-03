Петербургского поэта Вячеслава Малахова арестовали за дискредитацию ВС РФ – видео

Ранее мужчину за аналогичное нарушение привлекали к административной ответственности. В Москве суд до 17 марта заключил под стражу петербургского поэта Вячеслава Малахова за дискредитацию Вооружённых Сил РФ.
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