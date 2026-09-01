Ключевой свидетель признался в отсутствии фактов против ивановского экс-мэра Шаботинского

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства 37-го региона и экс-мэра облцентра Александра Шаботинского.
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