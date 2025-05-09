По словам действующего президента США, его предшественник Байден не смог предотвратить запуск «потоков», как смог бы Трамп – вот и мотив для подрыва.
Трамп признался: «Северные потоки» взорвало ЦРУ по приказу Байдена
Комментарии
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М
Мария
Трамп тоже хищник, круче Байдена. Посмотрите, замахнулся на Канаду(там нефть), нам сколько новых санкций ввёл....
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14 час.
ВН
Валерий Николаевич
Да какая к черту разница, кто подорвал! Виновника можно как-то наказать? Да наверху уже давно забыли про этот пустяк. Просто кто-то решил, что это лоха Сталина Гитлер обманул, а меня - да ни за что! В общем, проехали (или пролетели?)
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Трамп полный идиот - сдает своих же. При этом все знают итог этого дела и выгодоприобретателей. Чьими руками это сделано - даже не важно. А автору следовало бы понимать разницу между "мог бы" и "сделал". Т е Байден МОГ бы "ПОМЕШАТЬ это сделать" и Байден "приказал это СДЕЛАТЬ" есть разница на всех языках.
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48 мин.
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