Трамп признался: «Северные потоки» взорвало ЦРУ по приказу Байдена

М Мария Трамп тоже хищник, круче Байдена. Посмотрите, замахнулся на Канаду(там нефть), нам сколько новых санкций ввёл....

ВН Валерий Николаевич Да какая к черту разница, кто подорвал! Виновника можно как-то наказать? Да наверху уже давно забыли про этот пустяк. Просто кто-то решил, что это лоха Сталина Гитлер обманул, а меня - да ни за что! В общем, проехали (или пролетели?)