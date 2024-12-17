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Закон, порядок, государство

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Российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику условного противника в горах Таджикистана

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику условного противника в горах Таджикистана

С помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов «Сосна-У», танкисты в движении уничтожили из 125-мм пушки технику условного противника и опорный пункт на дальностях до 1,5 тыс.

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