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Американист считает типичной риторикой демократов высказывания Харрис о Путине

Американист считает типичной риторикой демократов высказывания Харрис о Путине

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал типичной риторикой демократов оскорбительные высказывания, которые позволила себе в адрес российского лидера Владимира Путина кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис.

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