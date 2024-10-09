Американист считает типичной риторикой демократов высказывания Харрис о Путине

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал типичной риторикой демократов оскорбительные высказывания, которые позволила себе в адрес российского лидера Владимира Путина кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис.
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