Елена Драпеко: «‎Теперь на парады в День Победы смотрю по-новому»

Депутат Госдумы народная артистка РСФСР поделилась с «Петербургским дневником» впечатлениями от парада на Дворцовой площади Депутат Госдумы народная артистка РСФСР Елена Драпеко День Победы встречает в Петербурге.
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