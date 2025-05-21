Разговор Путина и Трампа ударил по позициям Украины и Европы

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар по политическим позициям Украины и Европы. Несмотря на месяцы усилий Киева по привлечению Трампа, результаты переговоров оставили союзников шокированными.
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