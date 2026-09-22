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Калужские новости

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Инвестиции в Калуге вырастут до 98,3 млрд рублей к 2029 году

Инвестиции в Калуге вырастут до 98,3 млрд рублей к 2029 году

В 2029 году в Калуге объем инвестиций в основной капитал планируют увеличить до 98,3 млрд рублей, из которых 50 млрд составят собственные средства организаций.

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